Autolayer-logo

Autolayer – hinta (LAY3R)

Ei listattu

1LAY3R - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Autolayer (LAY3R) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:27:36 (UTC+8)

Autolayer (LAY3R) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.01%

-1.05%

+2.33%

+2.33%

Autolayer (LAY3R) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0110035. Viimeisen 24 tunnin aikana LAY3R on vaihdellut alimmillaan $ 0.01003499 ja korkeimmillaan $ 0.01112054 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAY3R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.502262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00330797.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LAY3R on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -1.05% 24 tunnin aikana ja +2.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Autolayer (LAY3R) -rahakkeen markkinatiedot

Autolayer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 146.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LAY3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.33M ja sen kokonaistarjonta on 29300000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 322.40K.

Autolayer (LAY3R) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Autolayer – USD -hinta muuttui $ -0.00011704356882132.
Viimeisten 30 päivän aikana Autolayer – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015460390.
Viimeisten 60 päivän aikana Autolayer – USD -hinnan muutos oli $ -0.0061353810.
Viimeisten 90 päivän aikana Autolayer – USD -hinnan muutos oli $ +0.005454314801902254.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00011704356882132-1.05%
30 päivää$ -0.0015460390-14.05%
60 päivää$ -0.0061353810-55.75%
90 päivää$ +0.005454314801902254+98.29%

Mikä on Autolayer (LAY3R)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Autolayer (LAY3R) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Autolayer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Autolayer (LAY3R) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Autolayer (LAY3R) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Autolayer-rahakkeelle.

Tarkista Autolayer-rahakkeen hintaennuste nyt!

LAY3R paikallisiin valuuttoihin

Autolayer (LAY3R) -rahakkeen tokenomiikka

Autolayer (LAY3R) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LAY3R-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Autolayer (LAY3R)”

Paljonko Autolayer (LAY3R) on arvoltaan tänään?
LAY3R-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0110035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LAY3R-USD-parin nykyinen hinta?
LAY3R -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0110035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Autolayer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LAY3R markkina-arvo on $ 146.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LAY3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LAY3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.33M USD.
Mikä oli LAY3R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LAY3R saavutti ATH-hinnaksi 0.502262 USD.
Mikä oli LAY3R-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LAY3R-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00330797 USD.
Mikä on LAY3R-rahakkeen treidausvolyymi?
LAY3R-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LAY3R tänä vuonna korkeammalle?
LAY3R saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LAY3R-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Autolayer (LAY3R) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.