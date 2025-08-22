Lisätietoja AUTISM-rahakkeesta

autism-logo

autism – hinta (AUTISM)

Ei listattu

1AUTISM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00052924
$0.00052924$0.00052924
-6.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana.
USD
Reaaliaikainen autism (AUTISM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:08:08 (UTC+8)

autism (AUTISM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01759547
$ 0.01759547$ 0.01759547

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-6.53%

-15.27%

-15.27%

autism (AUTISM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AUTISM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AUTISM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01759547, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AUTISM on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -6.53% 24 tunnin aikana ja -15.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

autism (AUTISM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 500.86K
$ 500.86K$ 500.86K

--
----

$ 500.86K
$ 500.86K$ 500.86K

948.97M
948.97M 948.97M

948,968,697.309873
948,968,697.309873 948,968,697.309873

autism-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 500.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AUTISM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.97M ja sen kokonaistarjonta on 948968697.309873. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 500.86K.

autism (AUTISM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana autism – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana autism – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana autism – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana autism – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.53%
30 päivää$ 0-43.33%
60 päivää$ 0+7.28%
90 päivää$ 0--

Mikä on autism (AUTISM)

Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

autism (AUTISM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

autism-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon autism (AUTISM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko autism (AUTISM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita autism-rahakkeelle.

Tarkista autism-rahakkeen hintaennuste nyt!

AUTISM paikallisiin valuuttoihin

autism (AUTISM) -rahakkeen tokenomiikka

autism (AUTISM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AUTISM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”autism (AUTISM)”

Paljonko autism (AUTISM) on arvoltaan tänään?
AUTISM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AUTISM-USD-parin nykyinen hinta?
AUTISM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on autism-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AUTISM markkina-arvo on $ 500.86K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AUTISM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AUTISM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.97M USD.
Mikä oli AUTISM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AUTISM saavutti ATH-hinnaksi 0.01759547 USD.
Mikä oli AUTISM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AUTISM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AUTISM-rahakkeen treidausvolyymi?
AUTISM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AUTISM tänä vuonna korkeammalle?
AUTISM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AUTISM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:08:08 (UTC+8)

autism (AUTISM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.