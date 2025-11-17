PörssiDEX+
Reaaliaikainen Australian Digital Dollar-hinta on tänään 0.651536 USD. AUDD-rahakkeiden markkina-arvo on 3,956,746 USD. Seuraa reaaliaikaisia AUDD/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja AUDD-rahakkeesta

AUDD-rahakkeen hintatiedot

Mikä on AUDD

AUDD-rahakkeen valkoinen paperi

AUDD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AUDD-rahakkeen tokenomiikka

AUDD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Australian Digital Dollar-logo

Australian Digital Dollar – hinta (AUDD)

Ei listattu

1AUDD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.651536
$0.651536$0.651536
-0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Australian Digital Dollar (AUDD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 16:26:38 (UTC+8)

Australian Digital Dollar-hinta tänään

Reaaliaikainen Australian Digital Dollar (AUDD) -hinta on tänään $ 0.651536, ja se on muuttunut 0.36 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen AUDD-USD-muuntokurssi on $ 0.651536 per AUDD.

Australian Digital Dollar on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 3,956,746, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 6.07M AUDD. Viimeisen 24 tunnin aikana AUDD-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.648971 (alin) ja $ 0.654228 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 2.87, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.36464.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, AUDD liikkui +0.00% viimeisen tunnin aikana ja +0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

--
----

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

6.07M
6.07M 6.07M

6,072,946.454638
6,072,946.454638 6,072,946.454638

Australian Digital Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AUDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.07M ja sen kokonaistarjonta on 6072946.454638. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.96M.

Australian Digital Dollar-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.648971
$ 0.648971$ 0.648971
24 h:n matalin
$ 0.654228
$ 0.654228$ 0.654228
24 h:n korkein

$ 0.648971
$ 0.648971$ 0.648971

$ 0.654228
$ 0.654228$ 0.654228

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

+0.00%

-0.35%

+0.11%

+0.11%

Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Australian Digital Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.0023401729400218.
Viimeisten 30 päivän aikana Australian Digital Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025798219.
Viimeisten 60 päivän aikana Australian Digital Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019495260.
Viimeisten 90 päivän aikana Australian Digital Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0053850424096511.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0023401729400218-0.35%
30 päivää$ +0.0025798219+0.40%
60 päivää$ +0.0019495260+0.30%
90 päivää$ +0.0053850424096511+0.83%

Australian Digital Dollar-hintaennuste

Australian Digital Dollar (AUDD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AUDD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Australian Digital Dollar (AUDD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Australian Digital Dollar-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan Australian Digital Dollar nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on AUDD-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Australian Digital Dollar Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Australian Digital Dollar (AUDD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Australian Digital Dollar”

Paljonko yksi Australian Digital Dollar on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Australian Digital Dollar-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Australian Digital Dollar-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 16:26:38 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Tutustu tarkemmin Australian Digital Dollar-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.