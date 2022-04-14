ATS COIN (ATSCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ATS COIN (ATSCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ATS COIN (ATSCOIN) -rahakkeen tiedot

ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers,

retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.

Virallinen verkkosivusto:
https://atscoin.io/
Valkoinen paperi:
https://atscoin.io/Whitepaper.pdf

ATS COIN (ATSCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ATS COIN (ATSCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 395.25K
$ 395.25K$ 395.25K
Kokonaistarjonta:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 395.25K
$ 395.25K$ 395.25K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01167141
$ 0.01167141$ 0.01167141
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00134759
$ 0.00134759$ 0.00134759
Nykyinen hinta:
$ 0.00188213
$ 0.00188213$ 0.00188213

ATS COIN (ATSCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ATS COIN (ATSCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ATSCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATSCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ATSCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATSCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ATSCOIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ATSCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ATSCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.