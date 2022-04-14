Atreu (ATREU) -rahakkeen tokenomiikka
Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it’s a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight.
The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data.
1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype.
Atreu (ATREU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Atreu (ATREU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ATREU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATREU-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.