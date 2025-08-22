Lisätietoja ATREU-rahakkeesta

Atreu – hinta (ATREU)

Ei listattu

1ATREU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Atreu (ATREU) -hintakaavio
Atreu (ATREU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-0.88%

+6.39%

+6.39%

Atreu (ATREU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ATREU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATREU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATREU on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja +6.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Atreu (ATREU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

997.14M
997.14M 997.14M

997,139,005.378954
997,139,005.378954 997,139,005.378954

Atreu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ATREU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.14M ja sen kokonaistarjonta on 997139005.378954. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.48K.

Atreu (ATREU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Atreu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Atreu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Atreu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Atreu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.88%
30 päivää$ 0-7.40%
60 päivää$ 0-52.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Atreu (ATREU)

Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it’s a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight. The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data. 1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype.

Atreu (ATREU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Atreu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Atreu (ATREU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atreu (ATREU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atreu-rahakkeelle.

Tarkista Atreu-rahakkeen hintaennuste nyt!

ATREU paikallisiin valuuttoihin

Atreu (ATREU) -rahakkeen tokenomiikka

Atreu (ATREU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATREU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Atreu (ATREU)”

Paljonko Atreu (ATREU) on arvoltaan tänään?
ATREU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATREU-USD-parin nykyinen hinta?
ATREU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Atreu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATREU markkina-arvo on $ 7.48K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATREU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATREU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.14M USD.
Mikä oli ATREU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATREU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ATREU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATREU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ATREU-rahakkeen treidausvolyymi?
ATREU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ATREU tänä vuonna korkeammalle?
ATREU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATREU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
