Atletico Madrid Fan Token-logo

Atletico Madrid Fan Token – hinta (ATM)

Ei listattu

1ATM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.37
$1.37$1.37
+0.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Atletico Madrid Fan Token (ATM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:36:56 (UTC+8)

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 h:n matalin
$ 1.44
$ 1.44$ 1.44
24 h:n korkein

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 58.46
$ 58.46$ 58.46

$ 0.935011
$ 0.935011$ 0.935011

-0.03%

+0.87%

-9.36%

-9.36%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.37. Viimeisen 24 tunnin aikana ATM on vaihdellut alimmillaan $ 1.35 ja korkeimmillaan $ 1.44 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 58.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.935011.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATM on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.87% 24 tunnin aikana ja -9.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M

--
----

$ 13.67M
$ 13.67M$ 13.67M

6.97M
6.97M 6.97M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Atletico Madrid Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ATM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.97M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.67M.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Atletico Madrid Fan Token – USD -hinta muuttui $ +0.01175464.
Viimeisten 30 päivän aikana Atletico Madrid Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.3444744440.
Viimeisten 60 päivän aikana Atletico Madrid Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.5657661600.
Viimeisten 90 päivän aikana Atletico Madrid Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.1365601482190378.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01175464+0.87%
30 päivää$ +0.3444744440+25.14%
60 päivää$ +0.5657661600+41.30%
90 päivää$ +0.1365601482190378+11.07%

Mikä on Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Atletico Madrid Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Atletico Madrid Fan Token (ATM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atletico Madrid Fan Token (ATM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atletico Madrid Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Atletico Madrid Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ATM paikallisiin valuuttoihin

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen tokenomiikka

Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Atletico Madrid Fan Token (ATM)”

Paljonko Atletico Madrid Fan Token (ATM) on arvoltaan tänään?
ATM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.37 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATM-USD-parin nykyinen hinta?
ATM -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.37. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Atletico Madrid Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATM markkina-arvo on $ 9.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.97M USD.
Mikä oli ATM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATM saavutti ATH-hinnaksi 58.46 USD.
Mikä oli ATM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.935011 USD.
Mikä on ATM-rahakkeen treidausvolyymi?
ATM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ATM tänä vuonna korkeammalle?
ATM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Atletico Madrid Fan Token (ATM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

