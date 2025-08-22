Atlas USV – hinta (USV)
Atlas USV (USV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.65. Viimeisen 24 tunnin aikana USV on vaihdellut alimmillaan $ 3.1 ja korkeimmillaan $ 5.74 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,138.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.622937.
Lyhyen aikavälin tuloksissa USV on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +81.13% 24 tunnin aikana ja -35.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Atlas USV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 596.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 105.48K ja sen kokonaistarjonta on 284497.750461433. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.61M.
Tämän päivän aikana Atlas USV – USD -hinta muuttui $ +2.53.
Viimeisten 30 päivän aikana Atlas USV – USD -hinnan muutos oli $ +5.8792538350.
Viimeisten 60 päivän aikana Atlas USV – USD -hinnan muutos oli $ -1.4808486150.
Viimeisten 90 päivän aikana Atlas USV – USD -hinnan muutos oli $ -3.021820883491907.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +2.53
|+81.13%
|30 päivää
|$ +5.8792538350
|+104.06%
|60 päivää
|$ -1.4808486150
|-26.20%
|90 päivää
|$ -3.021820883491907
|-34.84%
Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.
