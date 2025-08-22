Lisätietoja AQUA-rahakkeesta

Atlantis AQUA Token – hinta (AQUA)

1AQUA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.21754
$0.21754
-4.20%1D
Reaaliaikainen Atlantis AQUA Token (AQUA) -hintakaavio
Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.213375
$ 0.213375
24 h:n matalin
$ 0.228151
$ 0.228151
24 h:n korkein

$ 0.213375
$ 0.213375

$ 0.228151
$ 0.228151

$ 0.680278
$ 0.680278

$ 0.213375
$ 0.213375

-0.27%

-4.23%

-28.30%

-28.30%

Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.21754. Viimeisen 24 tunnin aikana AQUA on vaihdellut alimmillaan $ 0.213375 ja korkeimmillaan $ 0.228151 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AQUA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.680278, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.213375.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AQUA on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -4.23% 24 tunnin aikana ja -28.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 380.25K
$ 380.25K

--
--

$ 579.10K
$ 579.10K

1.75M
1.75M

2,663,164.274450716
2,663,164.274450716

Atlantis AQUA Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 380.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AQUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.75M ja sen kokonaistarjonta on 2663164.274450716. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 579.10K.

Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Atlantis AQUA Token – USD -hinta muuttui $ -0.0096180740777475.
Viimeisten 30 päivän aikana Atlantis AQUA Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.1231754770.
Viimeisten 60 päivän aikana Atlantis AQUA Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0959807798.
Viimeisten 90 päivän aikana Atlantis AQUA Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0096180740777475-4.23%
30 päivää$ -0.1231754770-56.62%
60 päivää$ -0.0959807798-44.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on Atlantis AQUA Token (AQUA)

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Atlantis AQUA Token (AQUA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Atlantis AQUA Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Atlantis AQUA Token (AQUA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atlantis AQUA Token (AQUA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atlantis AQUA Token-rahakkeelle.

Tarkista Atlantis AQUA Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

AQUA paikallisiin valuuttoihin

Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen tokenomiikka

Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AQUA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Atlantis AQUA Token (AQUA)”

Paljonko Atlantis AQUA Token (AQUA) on arvoltaan tänään?
AQUA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.21754 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AQUA-USD-parin nykyinen hinta?
AQUA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.21754. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Atlantis AQUA Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AQUA markkina-arvo on $ 380.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AQUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AQUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.75M USD.
Mikä oli AQUA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AQUA saavutti ATH-hinnaksi 0.680278 USD.
Mikä oli AQUA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AQUA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.213375 USD.
Mikä on AQUA-rahakkeen treidausvolyymi?
AQUA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AQUA tänä vuonna korkeammalle?
AQUA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AQUA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Atlantis AQUA Token (AQUA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

