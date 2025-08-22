Lisätietoja ATA-rahakkeesta

ATA by Virtuals-logo

ATA by Virtuals – hinta (ATA)

Ei listattu

1ATA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011786
$0.00011786$0.00011786
-5.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ATA by Virtuals (ATA) -hintakaavio
ATA by Virtuals (ATA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0044467
$ 0.0044467$ 0.0044467

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-5.45%

+14.35%

+14.35%

ATA by Virtuals (ATA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ATA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0044467, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATA on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -5.45% 24 tunnin aikana ja +14.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ATA by Virtuals (ATA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 111.97K
$ 111.97K$ 111.97K

--
----

$ 117.86K
$ 117.86K$ 117.86K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ATA by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 111.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 117.86K.

ATA by Virtuals (ATA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ATA by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ATA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ATA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ATA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.45%
30 päivää$ 0-59.17%
60 päivää$ 0-69.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on ATA by Virtuals (ATA)

ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.

ATA by Virtuals (ATA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ATA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ATA by Virtuals (ATA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ATA by Virtuals (ATA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ATA by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista ATA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

ATA paikallisiin valuuttoihin

ATA by Virtuals (ATA) -rahakkeen tokenomiikka

ATA by Virtuals (ATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ATA by Virtuals (ATA)”

Paljonko ATA by Virtuals (ATA) on arvoltaan tänään?
ATA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATA-USD-parin nykyinen hinta?
ATA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ATA by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATA markkina-arvo on $ 111.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M USD.
Mikä oli ATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATA saavutti ATH-hinnaksi 0.0044467 USD.
Mikä oli ATA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ATA-rahakkeen treidausvolyymi?
ATA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ATA tänä vuonna korkeammalle?
ATA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
