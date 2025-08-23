Lisätietoja USDAF-rahakkeesta

1USDAF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.987545
$0.987545$0.987545
+0.30%1D
Reaaliaikainen Asymmetry USDaf (USDAF) -hintakaavio
Asymmetry USDaf (USDAF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.98442
24 h:n matalin
$ 0.988197
24 h:n korkein

$ 0.98442
$ 0.988197
$ 0.999049
$ 0.97967
-0.04%

+0.31%

-0.22%

-0.22%

Asymmetry USDaf (USDAF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.987545. Viimeisen 24 tunnin aikana USDAF on vaihdellut alimmillaan $ 0.98442 ja korkeimmillaan $ 0.988197 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDAF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.999049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.97967.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDAF on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.31% 24 tunnin aikana ja -0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Asymmetry USDaf (USDAF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.33M
--
$ 10.33M
10.46M
10,463,275.24273695
Asymmetry USDaf-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDAF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.46M ja sen kokonaistarjonta on 10463275.24273695. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.33M.

Asymmetry USDaf (USDAF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Asymmetry USDaf – USD -hinta muuttui $ +0.0030904.
Viimeisten 30 päivän aikana Asymmetry USDaf – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Asymmetry USDaf – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Asymmetry USDaf – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0030904+0.31%
30 päivää$ 0--
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Asymmetry USDaf-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Asymmetry USDaf (USDAF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Asymmetry USDaf (USDAF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Asymmetry USDaf-rahakkeelle.

Tarkista Asymmetry USDaf-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDAF paikallisiin valuuttoihin

Asymmetry USDaf (USDAF) -rahakkeen tokenomiikka

Asymmetry USDaf (USDAF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDAF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Asymmetry USDaf (USDAF)”

Paljonko Asymmetry USDaf (USDAF) on arvoltaan tänään?
USDAF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.987545 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDAF-USD-parin nykyinen hinta?
USDAF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.987545. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Asymmetry USDaf-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDAF markkina-arvo on $ 10.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDAF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDAF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.46M USD.
Mikä oli USDAF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDAF saavutti ATH-hinnaksi 0.999049 USD.
Mikä oli USDAF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDAF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.97967 USD.
Mikä on USDAF-rahakkeen treidausvolyymi?
USDAF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDAF tänä vuonna korkeammalle?
USDAF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDAF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
