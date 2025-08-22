Lisätietoja ASF-rahakkeesta

ASF-rahakkeen hintatiedot

ASF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASF-rahakkeen tokenomiikka

ASF-rahakkeen hintaennuste

Asymmetry Finance-logo

Asymmetry Finance – hinta (ASF)

Ei listattu

1ASF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.965116
-17.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Asymmetry Finance (ASF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:22:36 (UTC+8)

Asymmetry Finance (ASF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.906912
24 h:n matalin
$ 1.18
24 h:n korkein

$ 0.906912
$ 1.18
$ 4.36
$ 0.339337
-0.20%

-17.85%

-33.95%

-33.95%

Asymmetry Finance (ASF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.965294. Viimeisen 24 tunnin aikana ASF on vaihdellut alimmillaan $ 0.906912 ja korkeimmillaan $ 1.18 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.339337.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASF on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -17.85% 24 tunnin aikana ja -33.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Asymmetry Finance (ASF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.06M
--
$ 49.31M
11.44M
51,000,000.00000001
Asymmetry Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.44M ja sen kokonaistarjonta on 51000000.00000001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.31M.

Asymmetry Finance (ASF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Asymmetry Finance – USD -hinta muuttui $ -0.209877022193917.
Viimeisten 30 päivän aikana Asymmetry Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.2656101039.
Viimeisten 60 päivän aikana Asymmetry Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.1834385834.
Viimeisten 90 päivän aikana Asymmetry Finance – USD -hinnan muutos oli $ -1.15292575326436.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.209877022193917-17.85%
30 päivää$ -0.2656101039-27.51%
60 päivää$ +0.1834385834+19.00%
90 päivää$ -1.15292575326436-54.42%

Mikä on Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

Asymmetry Finance (ASF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Asymmetry Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Asymmetry Finance (ASF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Asymmetry Finance (ASF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Asymmetry Finance-rahakkeelle.

Tarkista Asymmetry Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASF paikallisiin valuuttoihin

Asymmetry Finance (ASF) -rahakkeen tokenomiikka

Asymmetry Finance (ASF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Asymmetry Finance (ASF)”

Paljonko Asymmetry Finance (ASF) on arvoltaan tänään?
ASF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.965294 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASF-USD-parin nykyinen hinta?
ASF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.965294. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Asymmetry Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASF markkina-arvo on $ 11.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.44M USD.
Mikä oli ASF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASF saavutti ATH-hinnaksi 4.36 USD.
Mikä oli ASF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.339337 USD.
Mikä on ASF-rahakkeen treidausvolyymi?
ASF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASF tänä vuonna korkeammalle?
ASF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
