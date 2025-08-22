Lisätietoja ASX-rahakkeesta

ASX-rahakkeen hintatiedot

ASX-rahakkeen valkoinen paperi

ASX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASX-rahakkeen tokenomiikka

ASX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ASX Capital-logo

ASX Capital – hinta (ASX)

Ei listattu

1ASX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.171344
$0.171344$0.171344
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ASX Capital (ASX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:51:20 (UTC+8)

ASX Capital (ASX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.168819
$ 0.168819$ 0.168819
24 h:n matalin
$ 0.175084
$ 0.175084$ 0.175084
24 h:n korkein

$ 0.168819
$ 0.168819$ 0.168819

$ 0.175084
$ 0.175084$ 0.175084

$ 0.354417
$ 0.354417$ 0.354417

$ 0.142634
$ 0.142634$ 0.142634

+0.05%

-1.64%

-4.75%

-4.75%

ASX Capital (ASX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.171344. Viimeisen 24 tunnin aikana ASX on vaihdellut alimmillaan $ 0.168819 ja korkeimmillaan $ 0.175084 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.354417, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.142634.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASX on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -1.64% 24 tunnin aikana ja -4.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ASX Capital (ASX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

7.39M
7.39M 7.39M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

ASX Capital-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.39M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.71M.

ASX Capital (ASX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ASX Capital – USD -hinta muuttui $ -0.002857918567832.
Viimeisten 30 päivän aikana ASX Capital – USD -hinnan muutos oli $ -0.0237730890.
Viimeisten 60 päivän aikana ASX Capital – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046269219.
Viimeisten 90 päivän aikana ASX Capital – USD -hinnan muutos oli $ -0.0229029942336011.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002857918567832-1.64%
30 päivää$ -0.0237730890-13.87%
60 päivää$ +0.0046269219+2.70%
90 päivää$ -0.0229029942336011-11.79%

Mikä on ASX Capital (ASX)

Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ASX Capital (ASX) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

ASX Capital-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ASX Capital (ASX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ASX Capital (ASX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ASX Capital-rahakkeelle.

Tarkista ASX Capital-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASX paikallisiin valuuttoihin

ASX Capital (ASX) -rahakkeen tokenomiikka

ASX Capital (ASX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ASX Capital (ASX)”

Paljonko ASX Capital (ASX) on arvoltaan tänään?
ASX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.171344 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASX-USD-parin nykyinen hinta?
ASX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.171344. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ASX Capital-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASX markkina-arvo on $ 1.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.39M USD.
Mikä oli ASX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASX saavutti ATH-hinnaksi 0.354417 USD.
Mikä oli ASX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.142634 USD.
Mikä on ASX-rahakkeen treidausvolyymi?
ASX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASX tänä vuonna korkeammalle?
ASX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:51:20 (UTC+8)

ASX Capital (ASX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.