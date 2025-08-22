Lisätietoja ASTRL-rahakkeesta

ASTRL-rahakkeen hintatiedot

ASTRL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASTRL-rahakkeen tokenomiikka

ASTRL-rahakkeen hintaennuste

Astrolescent-logo

Astrolescent – hinta (ASTRL)

Ei listattu

1ASTRL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02913554
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Astrolescent (ASTRL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:51:13 (UTC+8)

Astrolescent (ASTRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02880848
24 h:n matalin
$ 0.03025166
24 h:n korkein

$ 0.02880848
$ 0.03025166
$ 0.137317
$ 0.01194874
+0.09%

+0.85%

-11.87%

-11.87%

Astrolescent (ASTRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02913554. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTRL on vaihdellut alimmillaan $ 0.02880848 ja korkeimmillaan $ 0.03025166 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.137317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01194874.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTRL on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.85% 24 tunnin aikana ja -11.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Astrolescent (ASTRL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 477.82K
--
$ 1.05M
16.40M
36,000,000.0
Astrolescent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 477.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASTRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.40M ja sen kokonaistarjonta on 36000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.

Astrolescent (ASTRL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Astrolescent – USD -hinta muuttui $ +0.00024674.
Viimeisten 30 päivän aikana Astrolescent – USD -hinnan muutos oli $ -0.0116957283.
Viimeisten 60 päivän aikana Astrolescent – USD -hinnan muutos oli $ -0.0124602798.
Viimeisten 90 päivän aikana Astrolescent – USD -hinnan muutos oli $ -0.03085454338575928.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00024674+0.85%
30 päivää$ -0.0116957283-40.14%
60 päivää$ -0.0124602798-42.76%
90 päivää$ -0.03085454338575928-51.43%

Mikä on Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Astrolescent (ASTRL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Astrolescent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Astrolescent (ASTRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Astrolescent (ASTRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Astrolescent-rahakkeelle.

Tarkista Astrolescent-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASTRL paikallisiin valuuttoihin

Astrolescent (ASTRL) -rahakkeen tokenomiikka

Astrolescent (ASTRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASTRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Astrolescent (ASTRL)”

Paljonko Astrolescent (ASTRL) on arvoltaan tänään?
ASTRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02913554 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASTRL-USD-parin nykyinen hinta?
ASTRL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02913554. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Astrolescent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASTRL markkina-arvo on $ 477.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASTRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASTRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.40M USD.
Mikä oli ASTRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASTRL saavutti ATH-hinnaksi 0.137317 USD.
Mikä oli ASTRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASTRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01194874 USD.
Mikä on ASTRL-rahakkeen treidausvolyymi?
ASTRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASTRL tänä vuonna korkeammalle?
ASTRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASTRL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:51:13 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

