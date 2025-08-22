Astra DAO – hinta (ASTRADAO)
-17.99%
-13.93%
+267.81%
+267.81%
Astra DAO (ASTRADAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTRADAO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTRADAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTRADAO on muuttunut -17.99% viimeisen tunnin aikana, -13.93% 24 tunnin aikana ja +267.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Astra DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 269.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASTRADAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.00T ja sen kokonaistarjonta on 94000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 269.61K.
Tämän päivän aikana Astra DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Astra DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Astra DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Astra DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-13.93%
|30 päivää
|$ 0
|+348.38%
|60 päivää
|$ 0
|+333.99%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
