Reaaliaikainen Aston Martin Cognizant Fan Token-hinta on tänään 0.123381 USD. AM-rahakkeiden markkina-arvo on 342,294 USD. Seuraa reaaliaikaisia AM/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja AM-rahakkeesta

AM-rahakkeen hintatiedot

Mikä on AM

AM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AM-rahakkeen tokenomiikka

AM-rahakkeen hintaennuste

Aston Martin Cognizant Fan Token – hinta (AM)

1AM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.123381
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 17:44:16 (UTC+8)

Aston Martin Cognizant Fan Token-hinta tänään

Reaaliaikainen Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -hinta on tänään $ 0.123381, ja se on muuttunut 0.67 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen AM-USD-muuntokurssi on $ 0.123381 per AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 342,294, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 2.77M AM. Viimeisen 24 tunnin aikana AM-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.11571 (alin) ja $ 0.13764 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 12.06, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, AM liikkui -0.88% viimeisen tunnin aikana ja -6.75% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 342.29K
--
$ 1.23M
2.77M
10,000,000.0
Aston Martin Cognizant Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 342.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.77M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.23M.

Aston Martin Cognizant Fan Token-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.11571
24 h:n matalin
$ 0.13764
24 h:n korkein

$ 0.11571
$ 0.13764
$ 12.06
$ 0
-0.88%

-0.67%

-6.75%

-6.75%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aston Martin Cognizant Fan Token – USD -hinta muuttui $ -0.0008356674835146.
Viimeisten 30 päivän aikana Aston Martin Cognizant Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0273028334.
Viimeisten 60 päivän aikana Aston Martin Cognizant Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0366037620.
Viimeisten 90 päivän aikana Aston Martin Cognizant Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.06277509395897453.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0008356674835146-0.67%
30 päivää$ -0.0273028334-22.12%
60 päivää$ -0.0366037620-29.66%
90 päivää$ -0.06277509395897453-33.72%

Aston Martin Cognizant Fan Token-hintaennuste

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti AM-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Aston Martin Cognizant Fan Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aston Martin Cognizant Fan Token”

Paljonko yksi Aston Martin Cognizant Fan Token on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Aston Martin Cognizant Fan Token-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Aston Martin Cognizant Fan Token-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 17:44:16 (UTC+8)

Tutustu tarkemmin Aston Martin Cognizant Fan Token-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.