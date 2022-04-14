Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikka

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Aster Staked USDF (ASUSDF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tiedot

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.asterdex.com/en/earn
Valkoinen paperi:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 25.49M
Kokonaistarjonta:
$ 24.67M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 24.67M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 25.49M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.037
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.990153
Nykyinen hinta:
$ 1.033
Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ASUSDF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASUSDF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ASUSDF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASUSDF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ASUSDF-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ASUSDF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASUSDF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

