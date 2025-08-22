Lisätietoja ASUSDF-rahakkeesta

Aster Staked USDF-logo

Aster Staked USDF – hinta (ASUSDF)

Ei listattu

1ASUSDF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.032
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Aster Staked USDF (ASUSDF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:22:20 (UTC+8)

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.028
24 h:n matalin
$ 1.035
24 h:n korkein

+0.00%

+0.03%

+0.16%

+0.16%

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.032. Viimeisen 24 tunnin aikana ASUSDF on vaihdellut alimmillaan $ 1.028 ja korkeimmillaan $ 1.035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASUSDF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.037, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.990153.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASUSDF on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +0.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Aster Staked USDF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASUSDF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.84M ja sen kokonaistarjonta on 25840021.09393717. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.67M.

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aster Staked USDF – USD -hinta muuttui $ +0.00029876.
Viimeisten 30 päivän aikana Aster Staked USDF – USD -hinnan muutos oli $ +0.0061715664.
Viimeisten 60 päivän aikana Aster Staked USDF – USD -hinnan muutos oli $ +0.0122051544.
Viimeisten 90 päivän aikana Aster Staked USDF – USD -hinnan muutos oli $ +0.0171589853181262.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00029876+0.03%
30 päivää$ +0.0061715664+0.60%
60 päivää$ +0.0122051544+1.18%
90 päivää$ +0.0171589853181262+1.69%

Mikä on Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Aster Staked USDF (ASUSDF) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Aster Staked USDF-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aster Staked USDF (ASUSDF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aster Staked USDF (ASUSDF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aster Staked USDF-rahakkeelle.

Tarkista Aster Staked USDF-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASUSDF paikallisiin valuuttoihin

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikka

Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASUSDF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aster Staked USDF (ASUSDF)”

Paljonko Aster Staked USDF (ASUSDF) on arvoltaan tänään?
ASUSDF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.032 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASUSDF-USD-parin nykyinen hinta?
ASUSDF -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.032. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aster Staked USDF-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASUSDF markkina-arvo on $ 26.67M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASUSDF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASUSDF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.84M USD.
Mikä oli ASUSDF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASUSDF saavutti ATH-hinnaksi 1.037 USD.
Mikä oli ASUSDF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASUSDF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.990153 USD.
Mikä on ASUSDF-rahakkeen treidausvolyymi?
ASUSDF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASUSDF tänä vuonna korkeammalle?
ASUSDF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASUSDF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Aster Staked USDF (ASUSDF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

