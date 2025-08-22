Lisätietoja ASCAKE-rahakkeesta

ASCAKE-rahakkeen hintatiedot

ASCAKE-rahakkeen valkoinen paperi

ASCAKE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASCAKE-rahakkeen tokenomiikka

ASCAKE-rahakkeen hintaennuste

Aster Staked CAKE-logo

Aster Staked CAKE – hinta (ASCAKE)

Ei listattu

1ASCAKE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.65
$2.65$2.65
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Aster Staked CAKE (ASCAKE) -hintakaavio
Aster Staked CAKE (ASCAKE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

--

--

-5.71%

-5.71%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.65. Viimeisen 24 tunnin aikana ASCAKE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASCAKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.41, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.25.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASCAKE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 377.86K
$ 377.86K$ 377.86K

--
----

$ 377.86K
$ 377.86K$ 377.86K

142.62K
142.62K 142.62K

142,619.3513264466
142,619.3513264466 142,619.3513264466

Aster Staked CAKE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 377.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASCAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 142.62K ja sen kokonaistarjonta on 142619.3513264466. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 377.86K.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aster Staked CAKE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aster Staked CAKE – USD -hinnan muutos oli $ -0.2515907350.
Viimeisten 60 päivän aikana Aster Staked CAKE – USD -hinnan muutos oli $ +0.6924972050.
Viimeisten 90 päivän aikana Aster Staked CAKE – USD -hinnan muutos oli $ +0.2279276505508286.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.2515907350-9.49%
60 päivää$ +0.6924972050+26.13%
90 päivää$ +0.2279276505508286+9.41%

Mikä on Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aster Staked CAKE (ASCAKE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Aster Staked CAKE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aster Staked CAKE (ASCAKE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aster Staked CAKE (ASCAKE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aster Staked CAKE-rahakkeelle.

Tarkista Aster Staked CAKE-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASCAKE paikallisiin valuuttoihin

Aster Staked CAKE (ASCAKE) -rahakkeen tokenomiikka

Aster Staked CAKE (ASCAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASCAKE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aster Staked CAKE (ASCAKE)”

Paljonko Aster Staked CAKE (ASCAKE) on arvoltaan tänään?
ASCAKE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.65 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASCAKE-USD-parin nykyinen hinta?
ASCAKE -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.65. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aster Staked CAKE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASCAKE markkina-arvo on $ 377.86K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASCAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASCAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 142.62K USD.
Mikä oli ASCAKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASCAKE saavutti ATH-hinnaksi 3.41 USD.
Mikä oli ASCAKE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASCAKE-rahakkeen ATL-hinta oli 1.25 USD.
Mikä on ASCAKE-rahakkeen treidausvolyymi?
ASCAKE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASCAKE tänä vuonna korkeammalle?
ASCAKE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASCAKE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.