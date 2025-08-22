Lisätietoja ASBNB-rahakkeesta

ASBNB-rahakkeen hintatiedot

ASBNB-rahakkeen valkoinen paperi

ASBNB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASBNB-rahakkeen tokenomiikka

ASBNB-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Aster Staked BNB-logo

Aster Staked BNB – hinta (ASBNB)

Ei listattu

1ASBNB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$891.33
$891.33$891.33
-2.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Aster Staked BNB (ASBNB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:22:11 (UTC+8)

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 876.31
$ 876.31$ 876.31
24 h:n matalin
$ 917.26
$ 917.26$ 917.26
24 h:n korkein

$ 876.31
$ 876.31$ 876.31

$ 917.26
$ 917.26$ 917.26

$ 931.17
$ 931.17$ 931.17

$ 326.84
$ 326.84$ 326.84

-0.01%

-2.82%

+0.42%

+0.42%

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $891.33. Viimeisen 24 tunnin aikana ASBNB on vaihdellut alimmillaan $ 876.31 ja korkeimmillaan $ 917.26 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASBNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 931.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 326.84.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASBNB on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -2.82% 24 tunnin aikana ja +0.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 249.43M
$ 249.43M$ 249.43M

--
----

$ 249.43M
$ 249.43M$ 249.43M

279.84K
279.84K 279.84K

279,841.4900677342
279,841.4900677342 279,841.4900677342

Aster Staked BNB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 249.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASBNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 279.84K ja sen kokonaistarjonta on 279841.4900677342. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 249.43M.

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aster Staked BNB – USD -hinta muuttui $ -25.931245896205.
Viimeisten 30 päivän aikana Aster Staked BNB – USD -hinnan muutos oli $ +62.6917846830.
Viimeisten 60 päivän aikana Aster Staked BNB – USD -hinnan muutos oli $ +347.2552156260.
Viimeisten 90 päivän aikana Aster Staked BNB – USD -hinnan muutos oli $ +205.5404659448763.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -25.931245896205-2.82%
30 päivää$ +62.6917846830+7.03%
60 päivää$ +347.2552156260+38.96%
90 päivää$ +205.5404659448763+29.97%

Mikä on Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aster Staked BNB (ASBNB) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Aster Staked BNB-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aster Staked BNB (ASBNB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aster Staked BNB (ASBNB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aster Staked BNB-rahakkeelle.

Tarkista Aster Staked BNB-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASBNB paikallisiin valuuttoihin

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen tokenomiikka

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASBNB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aster Staked BNB (ASBNB)”

Paljonko Aster Staked BNB (ASBNB) on arvoltaan tänään?
ASBNB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 891.33 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASBNB-USD-parin nykyinen hinta?
ASBNB -USD-parin nykyinen hinta on $ 891.33. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aster Staked BNB-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASBNB markkina-arvo on $ 249.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASBNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASBNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 279.84K USD.
Mikä oli ASBNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASBNB saavutti ATH-hinnaksi 931.17 USD.
Mikä oli ASBNB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASBNB-rahakkeen ATL-hinta oli 326.84 USD.
Mikä on ASBNB-rahakkeen treidausvolyymi?
ASBNB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASBNB tänä vuonna korkeammalle?
ASBNB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASBNB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:22:11 (UTC+8)

Aster Staked BNB (ASBNB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.