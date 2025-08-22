Lisätietoja SIM-rahakkeesta

SIM-rahakkeen hintatiedot

SIM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SIM-rahakkeen tokenomiikka

SIM-rahakkeen hintaennuste

Assimilate – hinta (SIM)

Ei listattu

1SIM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00404905
$0.00404905$0.00404905
-22.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Assimilate (SIM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:07:18 (UTC+8)

Assimilate (SIM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00402981
$ 0.00402981$ 0.00402981
24 h:n matalin
$ 0.00524661
$ 0.00524661$ 0.00524661
24 h:n korkein

$ 0.00402981
$ 0.00402981$ 0.00402981

$ 0.00524661
$ 0.00524661$ 0.00524661

$ 0.085241
$ 0.085241$ 0.085241

$ 0.00142424
$ 0.00142424$ 0.00142424

+0.05%

-22.56%

-30.14%

-30.14%

Assimilate (SIM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00405084. Viimeisen 24 tunnin aikana SIM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00402981 ja korkeimmillaan $ 0.00524661 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.085241, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00142424.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SIM on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -22.56% 24 tunnin aikana ja -30.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Assimilate (SIM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 327.52K
$ 327.52K$ 327.52K

--
----

$ 359.92K
$ 359.92K$ 359.92K

80.89M
80.89M 80.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Assimilate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 327.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.89M ja sen kokonaistarjonta on 88888888.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 359.92K.

Assimilate (SIM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Assimilate – USD -hinta muuttui $ -0.001180725630766471.
Viimeisten 30 päivän aikana Assimilate – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001926239.
Viimeisten 60 päivän aikana Assimilate – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011527382.
Viimeisten 90 päivän aikana Assimilate – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008127929424324104.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001180725630766471-22.56%
30 päivää$ +0.0001926239+4.76%
60 päivää$ -0.0011527382-28.45%
90 päivää$ -0.0008127929424324104-16.71%

Mikä on Assimilate (SIM)

SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

Assimilate (SIM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Assimilate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Assimilate (SIM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Assimilate (SIM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Assimilate-rahakkeelle.

Tarkista Assimilate-rahakkeen hintaennuste nyt!

SIM paikallisiin valuuttoihin

Assimilate (SIM) -rahakkeen tokenomiikka

Assimilate (SIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SIM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Assimilate (SIM)”

Paljonko Assimilate (SIM) on arvoltaan tänään?
SIM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00405084 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SIM-USD-parin nykyinen hinta?
SIM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00405084. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Assimilate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SIM markkina-arvo on $ 327.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.89M USD.
Mikä oli SIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SIM saavutti ATH-hinnaksi 0.085241 USD.
Mikä oli SIM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SIM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00142424 USD.
Mikä on SIM-rahakkeen treidausvolyymi?
SIM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SIM tänä vuonna korkeammalle?
SIM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SIM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:07:18 (UTC+8)

