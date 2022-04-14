ASSAI (ASSAI) -rahakkeen tokenomiikka
ASSAI (ASSAI) -rahakkeen tiedot
I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms
- multimodal intelligence for real-time market analysis
- automated trading based on actionable insights
- high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:
- Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights
- Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain
ASSAI (ASSAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ASSAI (ASSAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ASSAI (ASSAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ASSAI (ASSAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ASSAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASSAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ASSAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASSAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.