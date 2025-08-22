Lisätietoja TIAN-rahakkeesta

AskTianAI (TIAN)

Ei listattu

Reaaliaikainen hinta:

$0.00054597
$0.00054597$0.00054597
-10.10% (24h)
mexc
USD
Reaaliaikainen AskTianAI (TIAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:07:11 (UTC+8)

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00179474
$ 0.00179474$ 0.00179474

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-10.14%

-31.09%

-31.09%

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TIAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TIAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00179474, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TIAN on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -10.14% 24 tunnin aikana ja -31.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 294.80K
$ 294.80K$ 294.80K

--
----

$ 546.10K
$ 546.10K$ 546.10K

539.82M
539.82M 539.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AskTianAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 294.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TIAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 539.82M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 546.10K.

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AskTianAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AskTianAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AskTianAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AskTianAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-10.14%
30 päivää$ 0-47.60%
60 päivää$ 0-51.33%
90 päivää$ 0--

Mikä on AskTianAI (TIAN)

AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.

AskTianAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AskTianAI (TIAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AskTianAI (TIAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AskTianAI-rahakkeelle.

Tarkista AskTianAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

TIAN paikallisiin valuuttoihin

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen tokenomiikka

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TIAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "AskTianAI (TIAN)"

Paljonko AskTianAI (TIAN) on arvoltaan tänään?
TIAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TIAN-USD-parin nykyinen hinta?
TIAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AskTianAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TIAN markkina-arvo on $ 294.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TIAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TIAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 539.82M USD.
Mikä oli TIAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TIAN saavutti ATH-hinnaksi 0.00179474 USD.
Mikä oli TIAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TIAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TIAN-rahakkeen treidausvolyymi?
TIAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TIAN tänä vuonna korkeammalle?
TIAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TIAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:07:11 (UTC+8)

AskTianAI (TIAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

