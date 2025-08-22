Lisätietoja IRENE-rahakkeesta

ASIAN MOTHER-logo

ASIAN MOTHER – hinta (IRENE)

Ei listattu

1IRENE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ASIAN MOTHER (IRENE) -hintakaavio
ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015158
$ 0.0015158$ 0.0015158

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.97%

-5.85%

-5.85%

ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IRENE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IRENE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0015158, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IRENE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.97% 24 tunnin aikana ja -5.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.80K
$ 21.80K$ 21.80K

--
----

$ 21.80K
$ 21.80K$ 21.80K

998.88M
998.88M 998.88M

998,883,731.402375
998,883,731.402375 998,883,731.402375

ASIAN MOTHER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IRENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.88M ja sen kokonaistarjonta on 998883731.402375. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.80K.

ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ASIAN MOTHER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ASIAN MOTHER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ASIAN MOTHER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ASIAN MOTHER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.97%
30 päivää$ 0+4.57%
60 päivää$ 0+39.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on ASIAN MOTHER (IRENE)

Culture coin for our humble, beautiful, Asian Mother

ASIAN MOTHER (IRENE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ASIAN MOTHER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ASIAN MOTHER (IRENE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ASIAN MOTHER (IRENE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ASIAN MOTHER-rahakkeelle.

Tarkista ASIAN MOTHER-rahakkeen hintaennuste nyt!

IRENE paikallisiin valuuttoihin

ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen tokenomiikka

ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IRENE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ASIAN MOTHER (IRENE)”

Paljonko ASIAN MOTHER (IRENE) on arvoltaan tänään?
IRENE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IRENE-USD-parin nykyinen hinta?
IRENE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ASIAN MOTHER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IRENE markkina-arvo on $ 21.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IRENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IRENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.88M USD.
Mikä oli IRENE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IRENE saavutti ATH-hinnaksi 0.0015158 USD.
Mikä oli IRENE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IRENE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IRENE-rahakkeen treidausvolyymi?
IRENE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IRENE tänä vuonna korkeammalle?
IRENE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IRENE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ASIAN MOTHER (IRENE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

