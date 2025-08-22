Asia Coin – hinta (ASIA)
Asia Coin (ASIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04748488. Viimeisen 24 tunnin aikana ASIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.04748448 ja korkeimmillaan $ 0.04777572 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.32, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03091888.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ASIA on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -61.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Asia Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.
Tämän päivän aikana Asia Coin – USD -hinta muuttui $ -0.0002434317617149.
Viimeisten 30 päivän aikana Asia Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050939120.
Viimeisten 60 päivän aikana Asia Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022909887.
Viimeisten 90 päivän aikana Asia Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.00281616284939386.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0002434317617149
|-0.51%
|30 päivää
|$ -0.0050939120
|-10.72%
|60 päivää
|$ -0.0022909887
|-4.82%
|90 päivää
|$ +0.00281616284939386
|+6.30%
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
