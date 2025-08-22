Lisätietoja ASIA-rahakkeesta

ASIA-rahakkeen hintatiedot

ASIA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASIA-rahakkeen tokenomiikka

ASIA-rahakkeen hintaennuste

Asia Coin-logo

Asia Coin – hinta (ASIA)

Ei listattu

1ASIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04748488
$0.04748488$0.04748488
-0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Asia Coin (ASIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:36:35 (UTC+8)

Asia Coin (ASIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04748448
$ 0.04748448$ 0.04748448
24 h:n matalin
$ 0.04777572
$ 0.04777572$ 0.04777572
24 h:n korkein

$ 0.04748448
$ 0.04748448$ 0.04748448

$ 0.04777572
$ 0.04777572$ 0.04777572

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.03091888
$ 0.03091888$ 0.03091888

-0.23%

-0.51%

-61.42%

-61.42%

Asia Coin (ASIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04748488. Viimeisen 24 tunnin aikana ASIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.04748448 ja korkeimmillaan $ 0.04777572 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.32, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03091888.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASIA on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -61.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Asia Coin (ASIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Asia Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.

Asia Coin (ASIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Asia Coin – USD -hinta muuttui $ -0.0002434317617149.
Viimeisten 30 päivän aikana Asia Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050939120.
Viimeisten 60 päivän aikana Asia Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022909887.
Viimeisten 90 päivän aikana Asia Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.00281616284939386.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002434317617149-0.51%
30 päivää$ -0.0050939120-10.72%
60 päivää$ -0.0022909887-4.82%
90 päivää$ +0.00281616284939386+6.30%

Mikä on Asia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Asia Coin (ASIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Asia Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Asia Coin (ASIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Asia Coin (ASIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Asia Coin-rahakkeelle.

Tarkista Asia Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASIA paikallisiin valuuttoihin

Asia Coin (ASIA) -rahakkeen tokenomiikka

Asia Coin (ASIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Asia Coin (ASIA)”

Paljonko Asia Coin (ASIA) on arvoltaan tänään?
ASIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04748488 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASIA-USD-parin nykyinen hinta?
ASIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04748488. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Asia Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASIA markkina-arvo on $ 2.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M USD.
Mikä oli ASIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASIA saavutti ATH-hinnaksi 1.32 USD.
Mikä oli ASIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03091888 USD.
Mikä on ASIA-rahakkeen treidausvolyymi?
ASIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASIA tänä vuonna korkeammalle?
ASIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:36:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.