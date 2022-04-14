AshSwap (ASH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AshSwap (ASH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
AshSwap (ASH) -rahakkeen tiedot

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can:

  • Boost yields in the farms
  • Earn part of the trading fees of the exchange
  • Gain voting right in ASH DAO

Virallinen verkkosivusto:
https://ashswap.io
Valkoinen paperi:
https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction

AshSwap (ASH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AshSwap (ASH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 995.11K
$ 995.11K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 414.89M
$ 414.89M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.40M
$ 2.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.120014
$ 0.120014
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0019391
$ 0.0019391
Nykyinen hinta:
$ 0.00240279
$ 0.00240279

AshSwap (ASH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AshSwap (ASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ASH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ASH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ASH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ASH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.