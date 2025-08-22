Lisätietoja ASH-rahakkeesta

AshSwap – hinta (ASH)

Ei listattu

1ASH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00234898
$0.00234898
-2.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AshSwap (ASH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:51:05 (UTC+8)

AshSwap (ASH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00234073
$ 0.00234073
24 h:n matalin
$ 0.00241394
$ 0.00241394
24 h:n korkein

$ 0.00234073
$ 0.00234073

$ 0.00241394
$ 0.00241394

$ 0.120014
$ 0.120014

$ 0.0019391
$ 0.0019391

-0.31%

-2.57%

-3.08%

-3.08%

AshSwap (ASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00234857. Viimeisen 24 tunnin aikana ASH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00234073 ja korkeimmillaan $ 0.00241394 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.120014, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0019391.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASH on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, -2.57% 24 tunnin aikana ja -3.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AshSwap (ASH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 974.78K
$ 974.78K

--
--

$ 2.35M
$ 2.35M

414.89M
414.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

AshSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 974.78K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 414.89M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.35M.

AshSwap (ASH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AshSwap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AshSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003245110.
Viimeisten 60 päivän aikana AshSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003747225.
Viimeisten 90 päivän aikana AshSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005756820138234016.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.57%
30 päivää$ -0.0003245110-13.81%
60 päivää$ +0.0003747225+15.96%
90 päivää$ -0.0005756820138234016-19.68%

Mikä on AshSwap (ASH)

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AshSwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AshSwap (ASH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AshSwap (ASH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AshSwap-rahakkeelle.

Tarkista AshSwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASH paikallisiin valuuttoihin

AshSwap (ASH) -rahakkeen tokenomiikka

AshSwap (ASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AshSwap (ASH)”

Paljonko AshSwap (ASH) on arvoltaan tänään?
ASH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00234857 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASH-USD-parin nykyinen hinta?
ASH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00234857. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AshSwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASH markkina-arvo on $ 974.78K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 414.89M USD.
Mikä oli ASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASH saavutti ATH-hinnaksi 0.120014 USD.
Mikä oli ASH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0019391 USD.
Mikä on ASH-rahakkeen treidausvolyymi?
ASH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASH tänä vuonna korkeammalle?
ASH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
