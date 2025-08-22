Lisätietoja ASR-rahakkeesta

ASR-rahakkeen hintatiedot

ASR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASR-rahakkeen tokenomiikka

ASR-rahakkeen hintaennuste

AS Roma Fan Token-logo

AS Roma Fan Token – hinta (ASR)

Ei listattu

1ASR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.38
$3.38
+3.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AS Roma Fan Token (ASR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:22:02 (UTC+8)

AS Roma Fan Token (ASR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.14
$ 3.14
24 h:n matalin
$ 4.09
$ 4.09
24 h:n korkein

$ 3.14
$ 3.14

$ 4.09
$ 4.09

$ 26.64
$ 26.64

$ 0.965551
$ 0.965551

+0.54%

+3.66%

-36.03%

-36.03%

AS Roma Fan Token (ASR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.39. Viimeisen 24 tunnin aikana ASR on vaihdellut alimmillaan $ 3.14 ja korkeimmillaan $ 4.09 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 26.64, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.965551.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASR on muuttunut +0.54% viimeisen tunnin aikana, +3.66% 24 tunnin aikana ja -36.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AS Roma Fan Token (ASR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.46M
$ 26.46M

--
--

$ 33.95M
$ 33.95M

7.79M
7.79M

9,995,000.0
9,995,000.0

AS Roma Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.79M ja sen kokonaistarjonta on 9995000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.95M.

AS Roma Fan Token (ASR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AS Roma Fan Token – USD -hinta muuttui $ +0.119883.
Viimeisten 30 päivän aikana AS Roma Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +1.5127271580.
Viimeisten 60 päivän aikana AS Roma Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +1.9496059500.
Viimeisten 90 päivän aikana AS Roma Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +1.5525470980733401.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.119883+3.66%
30 päivää$ +1.5127271580+44.62%
60 päivää$ +1.9496059500+57.51%
90 päivää$ +1.5525470980733401+84.49%

Mikä on AS Roma Fan Token (ASR)

AS Roma Fan Token (ASR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AS Roma Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AS Roma Fan Token (ASR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AS Roma Fan Token (ASR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AS Roma Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista AS Roma Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASR paikallisiin valuuttoihin

AS Roma Fan Token (ASR) -rahakkeen tokenomiikka

AS Roma Fan Token (ASR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AS Roma Fan Token (ASR)”

Paljonko AS Roma Fan Token (ASR) on arvoltaan tänään?
ASR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.39 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASR-USD-parin nykyinen hinta?
ASR -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.39. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AS Roma Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASR markkina-arvo on $ 26.46M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.79M USD.
Mikä oli ASR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASR saavutti ATH-hinnaksi 26.64 USD.
Mikä oli ASR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.965551 USD.
Mikä on ASR-rahakkeen treidausvolyymi?
ASR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASR tänä vuonna korkeammalle?
ASR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
