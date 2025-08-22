Artto AI – hinta (ARTTO)
+2.53%
-14.37%
-14.37%
Artto AI (ARTTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ARTTO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARTTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00641935, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ARTTO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +2.53% 24 tunnin aikana ja -14.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Artto AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARTTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.11K.
Tämän päivän aikana Artto AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Artto AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Artto AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Artto AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+2.53%
|30 päivää
|$ 0
|+7.78%
|60 päivää
|$ 0
|+66.33%
|90 päivää
|$ 0
|--
Artto is an autonomous AI art collector and critic that actively participates in the digital art ecosystem. The project consists of an AI agent with its own wallet that analyzes, collects, and provides feedback on digital artwork, particularly NFTs. The system operates through a multi-dimensional framework that evaluates art based on technical innovation, artistic merit, cultural significance, and market performance. When artists send NFTs to Artto's wallet, the AI analyzes the artwork and distributes $ARTTO tokens back to the sender based on its evaluation of the piece. Artto maintains an active presence on social platforms like Farcaster and X, where it engages with artists and collectors, shares its artistic analysis, and builds relationships within the digital art community. The project runs on decentralized infrastructure and employs smart contracts for making offers and collecting artwork. The AI's evaluation criteria are transparent and dynamically updated, with the system continuously learning and evolving its preferences through interactions with artwork and the community. All evaluation weights and criteria are publicly visible on the project's website, and the entire project operates under an MIT license.
