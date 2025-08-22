Lisätietoja ATAI-rahakkeesta

ArtemisAI-logo

ArtemisAI – hinta (ATAI)

Ei listattu

1ATAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ArtemisAI (ATAI) -hintakaavio
ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00941117
$ 0.00941117$ 0.00941117

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-0.40%

-7.76%

-7.76%

ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ATAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00941117, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATAI on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -7.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 96.76K
$ 96.76K$ 96.76K

--
----

$ 96.76K
$ 96.76K$ 96.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ArtemisAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 96.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ATAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.76K.

ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ArtemisAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ArtemisAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ArtemisAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ArtemisAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.40%
30 päivää$ 0+2.21%
60 päivää$ 0+7.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on ArtemisAI (ATAI)

Artemis AI aims to revolutionize the world of cryptocurrency trading. Our primary goal is to provide users with a range of crypto trading tools that assist in making better trading decisions. These tools will include market analysis, risk management, and portfolio optimization, among others. Further, we plan to develop an AI-driven bot that tracks wallets with excellent performance records and coins likely to receive significant attention, using the trading data gathered through these tools. This AI-powered bot will quickly analyze market trends and identify potential investment opportunities to offer to our users. The ultimate goal of Artemis AI is to enhance the efficiency and transparency of trading, supporting users in making smart, informed trading decisions. We are committed to leveraging the full potential of blockchain technology to provide a safe and trustworthy trading environment for our users.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ArtemisAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ArtemisAI (ATAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ArtemisAI (ATAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ArtemisAI-rahakkeelle.

Tarkista ArtemisAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ATAI paikallisiin valuuttoihin

ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen tokenomiikka

ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ArtemisAI (ATAI)”

Paljonko ArtemisAI (ATAI) on arvoltaan tänään?
ATAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATAI-USD-parin nykyinen hinta?
ATAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ArtemisAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATAI markkina-arvo on $ 96.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ATAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00941117 USD.
Mikä oli ATAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ATAI-rahakkeen treidausvolyymi?
ATAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ATAI tänä vuonna korkeammalle?
ATAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ArtemisAI (ATAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

