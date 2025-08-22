ARKEO – hinta (ARKEO)
ARKEO (ARKEO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03099906. Viimeisen 24 tunnin aikana ARKEO on vaihdellut alimmillaan $ 0.03099906 ja korkeimmillaan $ 0.03106908 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARKEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.146623, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03099906.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ARKEO on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja -3.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ARKEO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 650.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARKEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 120992625.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.75M.
Tämän päivän aikana ARKEO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ARKEO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0055242711.
Viimeisten 60 päivän aikana ARKEO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0189106758.
Viimeisten 90 päivän aikana ARKEO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.10%
|30 päivää
|$ -0.0055242711
|-17.82%
|60 päivää
|$ -0.0189106758
|-61.00%
|90 päivää
|$ 0
|--
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
