Arianee (ARIA20) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Arianee (ARIA20) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Arianee (ARIA20) -rahakkeen tiedot

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods?

At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency.

With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

Virallinen verkkosivusto:
https://arianee.org/
Valkoinen paperi:
https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf

Arianee (ARIA20) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Arianee (ARIA20) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.34M
$ 7.34M$ 7.34M
Kokonaistarjonta:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 107.52M
$ 107.52M$ 107.52M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4.53
$ 4.53$ 4.53
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547
Nykyinen hinta:
$ 0.068233
$ 0.068233$ 0.068233

Arianee (ARIA20) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Arianee (ARIA20) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ARIA20-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARIA20-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ARIA20-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARIA20-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ARIA20-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ARIA20-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARIA20-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.