Ardana – hinta (DANA)
--
--
+13.14%
+13.14%
Ardana (DANA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00019169. Viimeisen 24 tunnin aikana DANA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.27, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DANA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +13.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ardana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.91M ja sen kokonaistarjonta on 125000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.96K.
Tämän päivän aikana Ardana – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ardana – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000182561.
Viimeisten 60 päivän aikana Ardana – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001363119.
Viimeisten 90 päivän aikana Ardana – USD -hinnan muutos oli $ -0.000975497444623998.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0000182561
|+9.52%
|60 päivää
|$ -0.0001363119
|-71.11%
|90 päivää
|$ -0.000975497444623998
|-83.57%
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
