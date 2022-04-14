Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) -rahakkeen tokenomiikka
Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.
So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ARCHIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARCHIE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ARCHIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARCHIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.