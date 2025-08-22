ArbiPad – hinta (ARBI)
ArbiPad (ARBI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ARBI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00174926, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ARBI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ArbiPad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 544.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.46B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 998.15K.
Tämän päivän aikana ArbiPad – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ArbiPad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ArbiPad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ArbiPad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-0.09%
|60 päivää
|$ 0
|+2,601.45%
|90 päivää
|$ 0
|--
## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
Kuinka paljon ArbiPad (ARBI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ArbiPad (ARBI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ArbiPad-rahakkeelle.
Tarkista ArbiPad-rahakkeen hintaennuste nyt!
ArbiPad (ARBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARBI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
