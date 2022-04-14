Arbion AI (ARAI) -rahakkeen tokenomiikka
Arbion AI (ARAI) -rahakkeen tiedot
Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation
Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs.
No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first.
Key Features:
No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code.
Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data.
Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more.
Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning.
Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders.
Explore more at arbion.org
Arbion AI (ARAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Arbion AI (ARAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Arbion AI (ARAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Arbion AI (ARAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ARAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ARAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
