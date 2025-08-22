Lisätietoja AQUA-rahakkeesta

AQUA-rahakkeen hintatiedot

AQUA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AQUA-rahakkeen tokenomiikka

AQUA-rahakkeen hintaennuste

Aquarius-logo

Aquarius – hinta (AQUA)

Ei listattu

1AQUA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0010083
$0.0010083$0.0010083
-2.20%1D
USD
Reaaliaikainen Aquarius (AQUA) -hintakaavio
Aquarius (AQUA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00100172
$ 0.00100172$ 0.00100172
24 h:n matalin
$ 0.00103174
$ 0.00103174$ 0.00103174
24 h:n korkein

$ 0.00100172
$ 0.00100172$ 0.00100172

$ 0.00103174
$ 0.00103174$ 0.00103174

$ 0.02350576
$ 0.02350576$ 0.02350576

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-2.25%

-1.86%

-1.86%

Aquarius (AQUA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00100831. Viimeisen 24 tunnin aikana AQUA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00100172 ja korkeimmillaan $ 0.00103174 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AQUA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02350576, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AQUA on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -2.25% 24 tunnin aikana ja -1.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aquarius (AQUA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.20M
$ 36.20M$ 36.20M

--
----

$ 100.80M
$ 100.80M$ 100.80M

35.90B
35.90B 35.90B

99,971,232,585.0
99,971,232,585.0 99,971,232,585.0

Aquarius-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AQUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.90B ja sen kokonaistarjonta on 99971232585.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.80M.

Aquarius (AQUA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aquarius – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aquarius – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000824697.
Viimeisten 60 päivän aikana Aquarius – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003127657.
Viimeisten 90 päivän aikana Aquarius – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002680870830671714.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.25%
30 päivää$ -0.0000824697-8.17%
60 päivää$ +0.0003127657+31.02%
90 päivää$ +0.0002680870830671714+36.22%

Mikä on Aquarius (AQUA)

AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.

Aquarius (AQUA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aquarius-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aquarius (AQUA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aquarius (AQUA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aquarius-rahakkeelle.

Tarkista Aquarius-rahakkeen hintaennuste nyt!

AQUA paikallisiin valuuttoihin

Aquarius (AQUA) -rahakkeen tokenomiikka

Aquarius (AQUA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AQUA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Aquarius (AQUA)"

Paljonko Aquarius (AQUA) on arvoltaan tänään?
AQUA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00100831 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AQUA-USD-parin nykyinen hinta?
AQUA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00100831. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aquarius-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AQUA markkina-arvo on $ 36.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AQUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AQUA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.90B USD.
Mikä oli AQUA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AQUA saavutti ATH-hinnaksi 0.02350576 USD.
Mikä oli AQUA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AQUA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AQUA-rahakkeen treidausvolyymi?
AQUA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AQUA tänä vuonna korkeammalle?
AQUA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AQUA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
