Apricot – hinta (APRT)

1APRT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012034
$0.00012034$0.00012034
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Apricot (APRT) -hintakaavio
Apricot (APRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.334352
$ 0.334352$ 0.334352

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

+0.56%

Apricot (APRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana APRT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.334352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APRT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.56% viimeisten 7 päivän aikana.

Apricot (APRT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.80K
$ 19.80K$ 19.80K

----

$ 120.34K
$ 120.34K$ 120.34K

164.50M
164.50M 164.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Apricot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. APRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.50M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 120.34K.

Apricot (APRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Apricot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Apricot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Apricot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Apricot – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+2.69%
60 päivää$ 0-8.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Apricot (APRT)

"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Apricot (APRT) -resurssi

Apricot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Apricot (APRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Apricot (APRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Apricot-rahakkeelle.

Tarkista Apricot-rahakkeen hintaennuste nyt!

APRT paikallisiin valuuttoihin

Apricot (APRT) -rahakkeen tokenomiikka

Apricot (APRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Apricot (APRT)”

Paljonko Apricot (APRT) on arvoltaan tänään?
APRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APRT-USD-parin nykyinen hinta?
APRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Apricot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APRT markkina-arvo on $ 19.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.50M USD.
Mikä oli APRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APRT saavutti ATH-hinnaksi 0.334352 USD.
Mikä oli APRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on APRT-rahakkeen treidausvolyymi?
APRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko APRT tänä vuonna korkeammalle?
APRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.