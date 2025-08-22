Apollo Diversified Credit Securitize Fund – hinta (ACRED)
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1,048.52. Viimeisen 24 tunnin aikana ACRED on vaihdellut alimmillaan $ 1,046.98 ja korkeimmillaan $ 1,049.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACRED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,049.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,004.33.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ACRED on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja -0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Apollo Diversified Credit Securitize Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 110.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ACRED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 105.34K ja sen kokonaistarjonta on 105340.313551. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 110.46M.
Tämän päivän aikana Apollo Diversified Credit Securitize Fund – USD -hinta muuttui $ +0.777746.
Viimeisten 30 päivän aikana Apollo Diversified Credit Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +9.1807362680.
Viimeisten 60 päivän aikana Apollo Diversified Credit Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +19.7371307760.
Viimeisten 90 päivän aikana Apollo Diversified Credit Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +26.7599807119317.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.777746
|+0.07%
|30 päivää
|$ +9.1807362680
|+0.88%
|60 päivää
|$ +19.7371307760
|+1.88%
|90 päivää
|$ +26.7599807119317
|+2.62%
This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.
Kuinka paljon Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Apollo Diversified Credit Securitize Fund-rahakkeelle.
Tarkista Apollo Diversified Credit Securitize Fund-rahakkeen hintaennuste nyt!
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACRED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
