ApeScreener (APES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,01472045. Viimeisen 24 tunnin aikana APES on vaihdellut alimmillaan $ 0,01444738 ja korkeimmillaan $ 0,01496591 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,167266, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,00165652.
Lyhyen aikavälin tuloksissa APES on muuttunut +%0,27 viimeisen tunnin aikana, -%0,85 24 tunnin aikana ja -%12,25 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ApeScreener-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1,47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. APES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100,00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1,47M.
Tämän päivän aikana ApeScreener – USD -hinta muuttui $ -0,00012623613916125.
Viimeisten 30 päivän aikana ApeScreener – USD -hinnan muutos oli $ -0,0028418182.
Viimeisten 60 päivän aikana ApeScreener – USD -hinnan muutos oli $ -0,0031260642.
Viimeisten 90 päivän aikana ApeScreener – USD -hinnan muutos oli $ -0,01656292931286951.
|Tänään
|$ -0,00012623613916125
|-%0,85
|30 päivää
|$ -0,0028418182
|-%19,30
|60 päivää
|$ -0,0031260642
|-%21,23
|90 päivää
|$ -0,01656292931286951
|-%52,94
ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: - What is the project about and its key features. - Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more. - Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories. - Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. - Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside. - Revoke contracts and monitor wallet safety. - Rebalance your assets based on your Investor Profile. - and more. Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon ApeScreener (APES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ApeScreener (APES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ApeScreener-rahakkeelle.
Tarkista ApeScreener-rahakkeen hintaennuste nyt!
ApeScreener (APES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
