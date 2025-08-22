Lisätietoja APEDOG-rahakkeesta

APEDOG-rahakkeen hintatiedot

APEDOG-rahakkeen valkoinen paperi

APEDOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

APEDOG-rahakkeen tokenomiikka

APEDOG-rahakkeen hintaennuste

APEDOG-logo

APEDOG – hinta (APEDOG)

Ei listattu

1APEDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen APEDOG (APEDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:47:39 (UTC+8)

APEDOG (APEDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.68%

+1.25%

-0.56%

-0.56%

APEDOG (APEDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana APEDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APEDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APEDOG on muuttunut +3.68% viimeisen tunnin aikana, +1.25% 24 tunnin aikana ja -0.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

APEDOG (APEDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.03K
$ 3.03K$ 3.03K

--
----

$ 3.87K
$ 3.87K$ 3.87K

599.21M
599.21M 599.21M

765,000,000.0
765,000,000.0 765,000,000.0

APEDOG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. APEDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.21M ja sen kokonaistarjonta on 765000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.87K.

APEDOG (APEDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana APEDOG – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana APEDOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana APEDOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana APEDOG – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.25%
30 päivää$ 0-15.37%
60 päivää$ 0+5.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on APEDOG (APEDOG)

Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain...

APEDOG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon APEDOG (APEDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko APEDOG (APEDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita APEDOG-rahakkeelle.

Tarkista APEDOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

APEDOG paikallisiin valuuttoihin

APEDOG (APEDOG) -rahakkeen tokenomiikka

APEDOG (APEDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APEDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”APEDOG (APEDOG)”

Paljonko APEDOG (APEDOG) on arvoltaan tänään?
APEDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APEDOG-USD-parin nykyinen hinta?
APEDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on APEDOG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APEDOG markkina-arvo on $ 3.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APEDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APEDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.21M USD.
Mikä oli APEDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APEDOG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli APEDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APEDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on APEDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
APEDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko APEDOG tänä vuonna korkeammalle?
APEDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APEDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:47:39 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.