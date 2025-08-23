Lisätietoja SUSDZ-rahakkeesta

SUSDZ-rahakkeen hintatiedot

SUSDZ-rahakkeen valkoinen paperi

SUSDZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUSDZ-rahakkeen tokenomiikka

SUSDZ-rahakkeen hintaennuste

Anzen Staked USDz-logo

Anzen Staked USDz – hinta (SUSDZ)

Ei listattu

1SUSDZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.21
$1.21$1.21
+0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Anzen Staked USDz (SUSDZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:49:43 (UTC+8)

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 h:n matalin
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 h:n korkein

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.898102
$ 0.898102$ 0.898102

-0.00%

-0.08%

-1.28%

-1.28%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.21. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSDZ on vaihdellut alimmillaan $ 1.21 ja korkeimmillaan $ 1.21 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSDZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.4, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.898102.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSDZ on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja -1.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

--
----

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

4.33M
4.33M 4.33M

4,329,388.66277893
4,329,388.66277893 4,329,388.66277893

Anzen Staked USDz-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSDZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.33M ja sen kokonaistarjonta on 4329388.66277893. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.23M.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Anzen Staked USDz – USD -hinta muuttui $ -0.001077463396799.
Viimeisten 30 päivän aikana Anzen Staked USDz – USD -hinnan muutos oli $ +0.0039870710.
Viimeisten 60 päivän aikana Anzen Staked USDz – USD -hinnan muutos oli $ +0.0092727140.
Viimeisten 90 päivän aikana Anzen Staked USDz – USD -hinnan muutos oli $ +0.0291974453947721.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001077463396799-0.08%
30 päivää$ +0.0039870710+0.33%
60 päivää$ +0.0092727140+0.77%
90 päivää$ +0.0291974453947721+2.47%

Mikä on Anzen Staked USDz (SUSDZ)

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Anzen Staked USDz-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Anzen Staked USDz (SUSDZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Anzen Staked USDz (SUSDZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Anzen Staked USDz-rahakkeelle.

Tarkista Anzen Staked USDz-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSDZ paikallisiin valuuttoihin

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -rahakkeen tokenomiikka

Anzen Staked USDz (SUSDZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSDZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Anzen Staked USDz (SUSDZ)”

Paljonko Anzen Staked USDz (SUSDZ) on arvoltaan tänään?
SUSDZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.21 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSDZ-USD-parin nykyinen hinta?
SUSDZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.21. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Anzen Staked USDz-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSDZ markkina-arvo on $ 5.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSDZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSDZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.33M USD.
Mikä oli SUSDZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSDZ saavutti ATH-hinnaksi 1.4 USD.
Mikä oli SUSDZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSDZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.898102 USD.
Mikä on SUSDZ-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSDZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSDZ tänä vuonna korkeammalle?
SUSDZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSDZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:49:43 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.