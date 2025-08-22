Lisätietoja ANTIRUG-rahakkeesta

Anti Rug Agent-logo

Anti Rug Agent – hinta (ANTIRUG)

Ei listattu

1ANTIRUG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040032
$0.00040032$0.00040032
-8.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Anti Rug Agent (ANTIRUG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:50:15 (UTC+8)

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01352923
$ 0.01352923$ 0.01352923

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-8.31%

+25.53%

+25.53%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ANTIRUG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANTIRUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01352923, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANTIRUG on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -8.31% 24 tunnin aikana ja +25.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 398.45K
$ 398.45K$ 398.45K

--
----

$ 398.45K
$ 398.45K$ 398.45K

999.77M
999.77M 999.77M

999,765,670.0897
999,765,670.0897 999,765,670.0897

Anti Rug Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 398.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANTIRUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M ja sen kokonaistarjonta on 999765670.0897. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 398.45K.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Anti Rug Agent – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Anti Rug Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Anti Rug Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Anti Rug Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.31%
30 päivää$ 0-27.00%
60 päivää$ 0-32.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Anti Rug Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Anti Rug Agent (ANTIRUG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Anti Rug Agent (ANTIRUG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Anti Rug Agent-rahakkeelle.

Tarkista Anti Rug Agent-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANTIRUG paikallisiin valuuttoihin

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -rahakkeen tokenomiikka

Anti Rug Agent (ANTIRUG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANTIRUG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Anti Rug Agent (ANTIRUG)”

Paljonko Anti Rug Agent (ANTIRUG) on arvoltaan tänään?
ANTIRUG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANTIRUG-USD-parin nykyinen hinta?
ANTIRUG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Anti Rug Agent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANTIRUG markkina-arvo on $ 398.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANTIRUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANTIRUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M USD.
Mikä oli ANTIRUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANTIRUG saavutti ATH-hinnaksi 0.01352923 USD.
Mikä oli ANTIRUG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANTIRUG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANTIRUG-rahakkeen treidausvolyymi?
ANTIRUG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANTIRUG tänä vuonna korkeammalle?
ANTIRUG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANTIRUG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:50:15 (UTC+8)

