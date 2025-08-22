Lisätietoja ANTT-rahakkeesta

Antara Token-logo

Antara Token – hinta (ANTT)

Ei listattu

1ANTT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00259887
$0.00259887$0.00259887
+2.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Antara Token (ANTT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:02:18 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00237076
$ 0.00237076$ 0.00237076
24 h:n matalin
$ 0.00281949
$ 0.00281949$ 0.00281949
24 h:n korkein

$ 0.00237076
$ 0.00237076$ 0.00237076

$ 0.00281949
$ 0.00281949$ 0.00281949

$ 0.625249
$ 0.625249$ 0.625249

$ 0
$ 0$ 0

-7.48%

+2.15%

+95.80%

+95.80%

Antara Token (ANTT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00259887. Viimeisen 24 tunnin aikana ANTT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00237076 ja korkeimmillaan $ 0.00281949 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.625249, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANTT on muuttunut -7.48% viimeisen tunnin aikana, +2.15% 24 tunnin aikana ja +95.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Antara Token (ANTT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 162.30K
$ 162.30K$ 162.30K

--
----

$ 312.55K
$ 312.55K$ 312.55K

62.31M
62.31M 62.31M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Antara Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 162.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.31M ja sen kokonaistarjonta on 120000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 312.55K.

Antara Token (ANTT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Antara Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Antara Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027571019.
Viimeisten 60 päivän aikana Antara Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0041221417.
Viimeisten 90 päivän aikana Antara Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016058401087390512.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.15%
30 päivää$ +0.0027571019+106.09%
60 päivää$ +0.0041221417+158.61%
90 päivää$ +0.0016058401087390512+161.71%

Mikä on Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

Antara Token (ANTT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Antara Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Antara Token (ANTT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Antara Token (ANTT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Antara Token-rahakkeelle.

Tarkista Antara Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANTT paikallisiin valuuttoihin

Antara Token (ANTT) -rahakkeen tokenomiikka

Antara Token (ANTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANTT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Antara Token (ANTT)”

Paljonko Antara Token (ANTT) on arvoltaan tänään?
ANTT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00259887 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANTT-USD-parin nykyinen hinta?
ANTT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00259887. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Antara Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANTT markkina-arvo on $ 162.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.31M USD.
Mikä oli ANTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANTT saavutti ATH-hinnaksi 0.625249 USD.
Mikä oli ANTT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANTT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANTT-rahakkeen treidausvolyymi?
ANTT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANTT tänä vuonna korkeammalle?
ANTT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANTT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Antara Token (ANTT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

