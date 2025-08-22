Ankr Staked ETH – hinta (ANKRETH)
+2,12%
-1,11%
-8,80%
-8,80%
Ankr Staked ETH (ANKRETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.034,05. Viimeisen 24 tunnin aikana ANKRETH on vaihdellut alimmillaan $ 4.929,34 ja korkeimmillaan $ 5.188,08 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANKRETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.640,91, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 534,32.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ANKRETH on muuttunut +2,12% viimeisen tunnin aikana, -1,11% 24 tunnin aikana ja -8,80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ankr Staked ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41,93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANKRETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8,34K ja sen kokonaistarjonta on 8337.743460873817. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41,93M.
Tämän päivän aikana Ankr Staked ETH – USD -hinta muuttui $ -56,676164863056.
Viimeisten 30 päivän aikana Ankr Staked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +670,5636506800.
Viimeisten 60 päivän aikana Ankr Staked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4.348,8372638200.
Viimeisten 90 päivän aikana Ankr Staked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1.982,2503638251226.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -56,676164863056
|-1,11%
|30 päivää
|$ +670,5636506800
|+13,32%
|60 päivää
|$ +4.348,8372638200
|+86,39%
|90 päivää
|$ +1.982,2503638251226
|+64,95%
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
