Lisätietoja ANJU-rahakkeesta

ANJU-rahakkeen hintatiedot

ANJU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ANJU-rahakkeen tokenomiikka

ANJU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Anju-logo

Anju – hinta (ANJU)

Ei listattu

1ANJU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Anju (ANJU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:02:12 (UTC+8)

Anju (ANJU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

+0.35%

-28.58%

-28.58%

Anju (ANJU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ANJU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANJU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANJU on muuttunut -0.66% viimeisen tunnin aikana, +0.35% 24 tunnin aikana ja -28.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Anju (ANJU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.21K
$ 26.21K$ 26.21K

--
----

$ 26.21K
$ 26.21K$ 26.21K

356.59B
356.59B 356.59B

356,593,089,581.61975
356,593,089,581.61975 356,593,089,581.61975

Anju-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANJU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 356.59B ja sen kokonaistarjonta on 356593089581.61975. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.21K.

Anju (ANJU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Anju – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Anju – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Anju – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Anju – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.35%
30 päivää$ 0-33.26%
60 päivää$ 0-35.78%
90 päivää$ 0--

Mikä on Anju (ANJU)

Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Anju (ANJU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Anju-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Anju (ANJU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Anju (ANJU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Anju-rahakkeelle.

Tarkista Anju-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANJU paikallisiin valuuttoihin

Anju (ANJU) -rahakkeen tokenomiikka

Anju (ANJU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANJU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Anju (ANJU)”

Paljonko Anju (ANJU) on arvoltaan tänään?
ANJU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANJU-USD-parin nykyinen hinta?
ANJU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Anju-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANJU markkina-arvo on $ 26.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANJU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANJU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 356.59B USD.
Mikä oli ANJU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANJU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ANJU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANJU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANJU-rahakkeen treidausvolyymi?
ANJU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANJU tänä vuonna korkeammalle?
ANJU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANJU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:02:12 (UTC+8)

Anju (ANJU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.