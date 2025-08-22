Lisätietoja AGLA-rahakkeesta

Angola-logo

Angola – hinta (AGLA)

1AGLA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00190812
$0.00190812
+2.50%1D
Reaaliaikainen Angola (AGLA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:06:19 (UTC+8)

Angola (AGLA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00177267
24 h:n matalin
$ 0.00200084
24 h:n korkein

$ 0.00177267
$ 0.00200084
$ 0.483956
$ 0
+0.10%

+2.54%

-6.38%

-6.38%

Angola (AGLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00190812. Viimeisen 24 tunnin aikana AGLA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00177267 ja korkeimmillaan $ 0.00200084 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.483956, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGLA on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +2.54% 24 tunnin aikana ja -6.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Angola (AGLA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 953.01K
--
$ 5.72M
499.45M
3,000,000,000.0
Angola-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 953.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.45M ja sen kokonaistarjonta on 3000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.72M.

Angola (AGLA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Angola – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Angola – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006603558.
Viimeisten 60 päivän aikana Angola – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015233582.
Viimeisten 90 päivän aikana Angola – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007319131987217688.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.54%
30 päivää$ +0.0006603558+34.61%
60 päivää$ +0.0015233582+79.84%
90 päivää$ +0.0007319131987217688+62.23%

Mikä on Angola (AGLA)

The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Angola-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Angola (AGLA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Angola (AGLA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Angola-rahakkeelle.

Tarkista Angola-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGLA paikallisiin valuuttoihin

Angola (AGLA) -rahakkeen tokenomiikka

Angola (AGLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGLA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Angola (AGLA)”

Paljonko Angola (AGLA) on arvoltaan tänään?
AGLA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00190812 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGLA-USD-parin nykyinen hinta?
AGLA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00190812. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Angola-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGLA markkina-arvo on $ 953.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.45M USD.
Mikä oli AGLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGLA saavutti ATH-hinnaksi 0.483956 USD.
Mikä oli AGLA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGLA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AGLA-rahakkeen treidausvolyymi?
AGLA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGLA tänä vuonna korkeammalle?
AGLA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGLA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.