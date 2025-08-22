AngelBlock – hinta (THOL)
AngelBlock (THOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00142196. Viimeisen 24 tunnin aikana THOL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14362, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa THOL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AngelBlock-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 332.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 233.97M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 568.78K.
Tämän päivän aikana AngelBlock – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AngelBlock – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008237327.
Viimeisten 60 päivän aikana AngelBlock – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002626284.
Viimeisten 90 päivän aikana AngelBlock – USD -hinnan muutos oli $ -0.000230582041777581.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0008237327
|+57.93%
|60 päivää
|$ +0.0002626284
|+18.47%
|90 päivää
|$ -0.000230582041777581
|-13.95%
AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon AngelBlock (THOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AngelBlock (THOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AngelBlock-rahakkeelle.
Tarkista AngelBlock-rahakkeen hintaennuste nyt!
AngelBlock (THOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.