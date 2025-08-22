Lisätietoja ANCHOR-rahakkeesta

ANCHOR-rahakkeen hintatiedot

ANCHOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ANCHOR-rahakkeen tokenomiikka

ANCHOR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AnchorSwap-logo

AnchorSwap – hinta (ANCHOR)

Ei listattu

1ANCHOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AnchorSwap (ANCHOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:47:15 (UTC+8)

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.128233
$ 0.128233$ 0.128233

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ANCHOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANCHOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.128233, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANCHOR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.46K
$ 9.46K$ 9.46K

--
----

$ 9.46K
$ 9.46K$ 9.46K

94.64B
94.64B 94.64B

94,639,900,699.89227
94,639,900,699.89227 94,639,900,699.89227

AnchorSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANCHOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.64B ja sen kokonaistarjonta on 94639900699.89227. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.46K.

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AnchorSwap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AnchorSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AnchorSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AnchorSwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+42.78%
60 päivää$ 0+99.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on AnchorSwap (ANCHOR)

AnchorSwap is the first automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with numerous creative features

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AnchorSwap (ANCHOR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AnchorSwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AnchorSwap (ANCHOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AnchorSwap (ANCHOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AnchorSwap-rahakkeelle.

Tarkista AnchorSwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANCHOR paikallisiin valuuttoihin

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen tokenomiikka

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANCHOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AnchorSwap (ANCHOR)”

Paljonko AnchorSwap (ANCHOR) on arvoltaan tänään?
ANCHOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANCHOR-USD-parin nykyinen hinta?
ANCHOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AnchorSwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANCHOR markkina-arvo on $ 9.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANCHOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANCHOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.64B USD.
Mikä oli ANCHOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANCHOR saavutti ATH-hinnaksi 0.128233 USD.
Mikä oli ANCHOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANCHOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANCHOR-rahakkeen treidausvolyymi?
ANCHOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANCHOR tänä vuonna korkeammalle?
ANCHOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANCHOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:47:15 (UTC+8)

AnchorSwap (ANCHOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.