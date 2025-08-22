Lisätietoja AMO-rahakkeesta

AMO Coin-logo

AMO Coin – hinta (AMO)

Ei listattu

1AMO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00074552
$0.00074552$0.00074552
-5.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen AMO Coin (AMO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:51 (UTC+8)

AMO Coin (AMO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01594326
$ 0.01594326$ 0.01594326

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-5.16%

-11.15%

-11.15%

AMO Coin (AMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AMO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01594326, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AMO on muuttunut +0.89% viimeisen tunnin aikana, -5.16% 24 tunnin aikana ja -11.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AMO Coin (AMO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

--
----

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

21.20B
21.20B 21.20B

21,200,000,000.0
21,200,000,000.0 21,200,000,000.0

AMO Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.20B ja sen kokonaistarjonta on 21200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.85M.

AMO Coin (AMO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AMO Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AMO Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AMO Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AMO Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.16%
30 päivää$ 0-26.44%
60 päivää$ 0+20.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on AMO Coin (AMO)

AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

AMO Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AMO Coin (AMO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AMO Coin (AMO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AMO Coin-rahakkeelle.

Tarkista AMO Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

AMO paikallisiin valuuttoihin

AMO Coin (AMO) -rahakkeen tokenomiikka

AMO Coin (AMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AMO Coin (AMO)”

Paljonko AMO Coin (AMO) on arvoltaan tänään?
AMO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMO-USD-parin nykyinen hinta?
AMO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AMO Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMO markkina-arvo on $ 15.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.20B USD.
Mikä oli AMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMO saavutti ATH-hinnaksi 0.01594326 USD.
Mikä oli AMO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AMO-rahakkeen treidausvolyymi?
AMO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AMO tänä vuonna korkeammalle?
AMO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:51 (UTC+8)

AMO Coin (AMO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

